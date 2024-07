Otylia Jędrzejczak opowiedziała o tym, jak znosi ciążę w "Twoim Stylu"! Mistrzyni Olimpijska udzieliła szczerego wywiadu, w którym zdradziła kilka szczegółów ze swojego prywatnego życia. Co powiedziała m.in. o partnerze, Pawle?

Otylia Jędrzejczak dobrze znosi ciążę. Przez pierwsze miesiące była aktywna zawodowo, teraz jednak chce zwolnić, bo czuje się troszkę zmęczona:

Nie musiałam robić testu. Czułam, co się szykuje. Na początku byłam przerażona: Pytałam siebie: czy to na pewno dobry moment?! Może jednak za wcześnie? I zaraz stukałam się w czoło: jakie za wcześnie, "stara baba" z ciebie. A w końcu przyszła czysta radość. Przez pierwsze miesiące byłam aktywna, ale teraz, gdy zostało kilka tygodni do porodu, jestem zmęczona. Paweł, mój partner, powtarza: musisz odpoczywać, bo potem nie będzie czasu. W marcu zwolnię. Mój pęd do działania ciężko zatrzymać, ale czasem rozsądek bierze górę - mówi Otylia.