Już dziś o godzinie 18:30 odbędzie się oficjalna ceremonia otwarcia Mistrzostw Świata w siatkówce, które w tym roku odbędą się w Polsce. Wielkie widowisko w naszym kraju emitować będzie telewizja Polsat. Kilka tygodni temu poznaliśmy oficjalny hymn rozgrywek w wykonaniu Margaret, która na tę okazję dzisiaj wróciła z festiwalu w Libanie. Piosenka z dnia na dzień staje się coraz większym hitem. Przypomnijmy: Margaret nagrała klip do hymnu MŚ. Zobaczy go cały świat

Reklama

Margaret nie będzie jedyną gwiazdą dzisiejszego show. Na Stadionie Narodowym pojawią się również Cleo oraz Donatan, a ponad 120 tancerzy pod kierunkiem Agustina Egurolli wykona show taneczne do muzyki przygotowanej przez DJ Adamusa – odpowiedzialnego za oprawę muzyczną ceremonii. Jak mówi nam gwiazdor "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" będzie to wielkie show:

Nowoczesna muzyka taneczna, najnowsze światowe trendy od drop house do dubstepu, połączone z orkiestrą. Muzyka jest moja, autorska, nie jest to kompilacja, tylko muzyka specjalnie na te show skomponowana przeze mnie - zapowiada artysta

Dużo emocji wzbudziły kontrowersje związane ze sprzedażą biletów. Do szokujących informacji dotarł serwis wroclaw.sport.pl. Okazuje się, że rozgrywki cieszą się znikomym zainteresowaniem zagranicznych kibiców. Na jeden z meczów we Wrocławiu bilet kupiło tylko 20 fanów spoza granic naszego kraju. Na stadionie zobaczymy więc większość polskich widzów. Serwis podaje również, że olbrzymia część wejściówek trafiła do działaczy PZPS.

Z danych, do których dotarł portal, wynika, że związek najwięcej biletów zagarnął dla siebie na 6 września, czyli dzień, kiedy Polska zagra we Wrocławiu z Kamerunem. Wówczas PZPS dostanie aż 1616 wejściówek.

Mamy jednak nadzieję, że MŚ przyniosą nam wiele emocji, ale tylko pozytywnych.

Zobacz także

Zobacz: Margaret z hitem Mistrzostw Świata na meczu siatkówki. Zaśpiewała w dwóch językach

Reklama

Gwiazdy na meczu Legii: