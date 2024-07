Paweł Poręba został Misterem Internautów wybranym przez Was - czytelników Party.pl :) Chcemy Wam więc przybliżyć jego sylwetkę. Zobaczcie również jego bardzo gorące zdjęcia ;) Czy wiecie, że Paweł jest też modelem? I to bardzo seksownym!

Paweł Poręba ma 28 lat i mieszka w Krakowie. Z zawodu jest trenerem, modelem, prezesem spółki lifesport.pl, współwłaścicielem Trening4you. Jego pasją jest sport i wszystko co się z nim wiąże, czyli zdrowe odżywianie, jazda na rowerze, narty, Cross Fit, bieganie itd., a od niedawna również modeling.

Paweł może pochwalić się znakomitym ciałem. Jaki jest jego sposób na doskonałą sylwetkę?

Musimy pamiętać o tym, żeby ćwiczenia były dobrane pod konkretny cel. Jeśli ktoś chce zbudować masę, mięśniową to musi mieć trening i dietę dobrany pod tym kątem. Jeśli ktoś chce zwiększyć sprawność to trening funkcjonalny, wydolność- aerobowy, siłę np. crossfit-owy. Nikt nie jest ekspertem od wszystkiego, "jeśli ktoś jest od wszystkiego to jest od niczego". Więc najlepiej trening dostosuje trener indywidualnie, nie ma "złotego środka na wszystko" więc zapraszam do indywidualnych zapytań.