W ostatnim odcinku "Rolnik szuka żony" uczestnicy wybrali swoje kandydatki na żony. Nie obyło się bez niespodzianek, ale wszystko wskazuje na to, że w tej edycji kilku uczestników naprawdę znalazło swoją drugą połówkę. Program jeszcze się nie skończył, bo teraz rolnicy odwiedzą swoje wybranki w ich domach, ale sądząc po zdjęciach, które umieszczają na Facebooku, udało im się utrzymać te związki, bo program był realizowany w wakacje, a oni nadal się spotykają!

Grzesiek już po kilku dniach pobytu Ani w jego domu, wiedział, że to idealna kandydatka na żonę. Szybko podziękował pozostałym uczestniczkom i zaczął walczyć o serce Ani. Uczestniczka początkowo była bardzo zdystansowana i unikała deklaracji, ale teraz wszystko wskazuje na to, że Grzesiek osiągnął swój cel i od wielu miesięcy są parą. Wczoraj rolnik umieścił słodkie zdjęcie z Anią, które podpisał:

Praca, która jest twoją pasją. Plus osoba, która w 100% wspiera cię w tym co robisz. Wiecie jak to jest - spotkać w swoim życiu osobę z która dogadujesz się jak z nikim innym wcześniej? Jedno jest pewne - warto czekać!!!

Grzesiek z Anią:

Posted by Grzesiek z Rolnik szuka żony on 11 listopada 2015

Co tu kryć? Regulamin złamać. Z Anią być. Ja już swojego wyboru dokonałem, ale co dalej? Dalej jest tak , że to kobieta wybiera mężczyznę który ją wybierze ;) Pozdrawiamy!

Posted by Grzesiek z Rolnik szuka żony on 4 listopada 2015

Z kolei Rafał już po kilku dniach pobytu uczestniczek w jego domu stwierdził, że on nie jest jeszcze gotowy na ślub. Gdy prowadząca Marta Manowska spytała go, czy jest już zakochany, stwierdził, że nie jest nawet zauroczony, bo na to za wcześnie. Rafał wybrał Justynę, a nie Martę, czym zaskoczył wielu widzów programu. Czy dokonał dobrego wyboru? Chyba tak. Rafał chętnie chwali się na Facebooku zdjęciami z Justyną:

A jeszcze niedawno było lato :)

Posted by Rafał z Rolnik szuka żony on 11 listopada 2015

Rafał pokazał też zdjęcia z pozostałymi uczestnikami show:

I znów z Justyną :-)

Tutaj już wiedzieliśmy, kogo mamy zaszczyt do siebie zaprosić ;) :)

Posted by Rafał z Rolnik szuka żony on 10 listopada 2015

Myślicie, że związki Grześka i Rafała przetrwają? Kibicujecie im? Zagłosujcie w naszej sondzie!

