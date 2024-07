Czasy w których Edyta Górniak na salonach pojawiała się wybitnie rzadko, a o jej twórczości mówiło się tylko w formie wspomnienia to już (na szczęście) przeszłość. Od kiedy gwiazda sama kieruje swoją karierą, bez pomocy męża i nieuczciwych menadżerów, ma się czym pochwalić. 2012 rok może zaliczyć do jednego z najbardziej udanych w swojej karierze zawodowej.

Edyta niedawno świętowała 20-lecie pracy artystycznej, które podsumowała zjawiskowym koncertem urodzinowym dla HBO. Oprócz tego, w doskonałej formie powróciła na scenę, z dobrze przyjętym przez fanów i zagraniczną telewizję 4 World Music Channel albumem "MY". W dniu w którym wyszła płyta, zaczęło jej brakować w sklepach w całym kraju. Przypomnijmy: Szok! Zabrakło płyty Górniak w sklepach!

Z okazji końca roku artystka postanowiła podsumować ostatnie 12 miesięcy w swoim życiu zawodowym. Refleksjami podzieliła się z fanami na swoim Facebooku.

- Cóż.. zamykamy kolejny Rok. Był on dla mnie WSPANIALE PRACOWITY. Zaczynając od zdjęć płytowych w Afryce, po przez wystąpienia, clipy, premierę Albumu "MY", 2012' Rok zamykamy uroczystym, muzycznym przyjęciem urodzinowym, realizowanym wspólnie z Partnerem HBO. Kiedy spojrzałam na kalendarz pomijając sesje zdjęciowe i podróże, aż trudno było mi uwierzyć, że wszystko to zrobiliśmy w jednym tylko Roku! - napisała artystka.