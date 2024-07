5 z 9

Młoda irlandzka imigrantka, Ellis Lacey, w latach 50. wyjeżdża do Nowego Jorku, żeby znaleźć dobrą pracę i zdobyć wykształcenie. Tam poznaje przystojnego Włocha, który odmienia jej życie. Niespodziewane wydarzenia w Irlandii, zmuszają ją jednak do powrotu do domu. Czy wróci jeszcze do Nowego Jorku? Czy też ułoży sobie życie w Irlandii? Ciepły, wzruszający i zabawny. Polecamy!

Zwiastun filmu Brooklyn: