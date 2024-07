Znamy szczegóły jednego z koncertów podczas tegorocznego festiwalu w Opolu. W niedzielny wieczór 11 czerwca odbędzie się koncert "Opole After Party", czyli koncert muzyki tanecznej. Show poprowadzą... Edyta Herbuś, nowa gwiazda Telexpressu Rafał Patyra oraz Norbi.

Festiwal w Opolu jest najsłynniejszą sceną muzyczną w Polsce, która tego dnia stanie się również sceną taneczną. Dla mnie to wielka radość powrotu do widzów telewizji publicznej, którzy tak mocno kibicowali mi w jednym z najważniejszych dniu w życiu - konkursie tanecznej Eurowizji. Traktuję to spotkanie, jako sentymentalny powrót do tanecznych korzeni, choć w zupełnie nowej roli - konferansjerki – mówi Edyta Herbuś.