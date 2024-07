One Direction jest aktualnie najpopularniejszym zespołem pop wśród milionów nastolatków na całym świecie. Nie ma dnia, aby serwisy plotkarskie nie donosiły informacji na temat życia prywatnego chłopaków, ich związków z dziewczynami czy prorokowali rozpad boysbandu.

Ostatnia ceremonia Brit Awards udowodniła, że One Direction ma się całkiem dobrze. Dowodem tego jest również najnowszy teledysk chłopaków. Zespół nagrał cover przeboju Blondie "One Way Or Another". Całkowity dochód ze sprzedaży singla zostanie przekazany na charytatywnej organizacji Comic Relief.