Omenna Mensah swoją karierę w show-biznesie zaczynała jako modelka. Wystąpiła m.in. w kilku kampaniach bielizny oraz była współprowadzącą nocny program telewizyjny o zabarwieniu erotycznym. Takie doświadczenie opłaciło się, bowiem gwiazda niedawno ponownie pojawiła się na planie zdjęciowym.

Tym razem pogodynka wystąpiła w sesji wizerunkowej karnawałowej kolekcji Chaos by Marta Boliglova. To nie pierwszy raz kiedy marka decyduje się, aby ich ubrania promowała znana twarz. We wcześniejszej kampanii wystąpiła m.in. Agnieszka Szulim. Zobacz: Seksowna i drapieżna Szulim w kampanii Chaos

Mensah na zdjęciach wciela się w rolę cyrkowej gwiazdy. Na arenie pozuje w towarzystwie zwierząt: opiera się o słonia, jedzie na wielbłądzie, czy tuli lamę. Omenaa na planie błyszczała w czarnych cekinowych stylizacjach. Sesja odbyła się w Cyrku Zalewskich.

Jesteśmy ciekawi co o tych zdjęciach sądzą obrońcy praw zwierząt?

