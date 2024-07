Edyta Olszówka jest jedną z najlepszych polskich aktorek. Fani znają ją przede wszystkim z niezapomnianej roli w filmie "Lejdis" oraz z najbardziej na czasie roli Poli, w serialu "Przepis na życie". Jak pisze "Fakt", producenci TVN'owskiego, tanecznego show "Taniec z gwiazdami" również doceniają talent aktorki i postanowili (po raz kolejny) zaprosić ją do udziału w programie.



- Ja chyba nie nadaję się do takich programów. To chyba nie jest dla mnie. Jest coś takiego, że każdy raczej lubi pokazywać swoje mocne strony, a ja nie uważam, że (...) aż tak dobrze tańczę, żeby na oczach milionowej publiczności reprezentować siebie. - wyznawała aktorka dwa lata temu, po odrzuceniu pierwszej propozycji udziału w show.

Reklama

Wygląda na to, że od tamtej pory sporo się jednak zmieniło i teraz aktorka postanowiła skorzystać z propozycji. Podobno umowa nie jest jeszcze podpisana, ale aktorka wstępnie zgodziła się wystąpić i dać widzom szansę, by podziwiać jej zgrabną sylwetkę w tanecznych pląsach.

Naszym zdaniem Olszówka to jedno z najmocniejszych ogniw programu, a Waszym?

Reklama

daks