Olga O., aktorka znana z serialu "Ojciec Mateusz", która jest podejrzewana o kradzież biżuterii z jednego z fitness klubów wydała oświadczenie! Łączna wartość biżuterii to około 50 tysięcy złotych. Na wideo, które nagrała aktorka możemy usłyszeć, że nie ukradła ona kosztownych pierścionków, a jedynie zapomniała zgłosić ich znalezienie na recepcji klubu. Jej zdaniem biżuteria wyglądała jak "świecidełka z supermarketu" i nie sądziła, że są aż tyle warte, co podało tvnwarszawa.tvn24.pl. A jak gwiazda tłumaczy się na krótkim filmiku?

W lutym br. poszłam na siłownię, z której stale korzystam. W ogólnodostępnej sali boksu znalazłam dwa pierścionki. Nie wiedziałam, do kogo one należą ani nie znałam ich wartości materialnej. Zdaję sobie sprawę z tego, że mogłam postąpić inaczej i zwrócić pierścionki na recepcję lub na policję. Nie zrobiłam tego, czego nie mogą sobie wybaczyć do dnia dzisiejszego. Nie chciałam nikogo skrzywdzić i nie podejrzewałam, że pierścionki pozostawione na siłowni mogą mieć jakąkolwiek wartość. Jak policja się do mnie zgłosiła dobrowolnie je oddałam. Dopiero od policji dowiedziałam się o wartości tej biżuterii.