Aleksandra Kisio swoją popularność zdobyła dzięki roli w serialu "Prosto w serce" i udziałowi w "Tańcu z gwiazdami". Swoją karierę jednak w dużej mierze zawdzięcza matce, która poświeciła się dla niej, by ta mogła spełniać swoje marzenia. Jednak aktorka, gdy odniosła sukces, szybko zapomniała o swoje mamie i przy pierwszej możliwej sytuacji wyrzuciła ją z domu.

- Harowałam od rana do nocy w firmie handlującej częściami samochodowymi i w służbie zdrowia, żeby Ola mogła uczyć się w szkole polsko-amerykańskiej, w słynnej prywatnej szkole Piwoniego w Szczecinie, a potem iść na studia filmowe. Nigdy niczego córce nie odmawiałam. Spełniałam jej wszystkie zachcianki. - żali się Izabela Kisio-Skorupa w "Twoim Imperium".

Pani Izabela zadecydowała o przeprowadzce z córką ze Szczecina do Warszawy, by Ola mogła rozwijać swoją karierę. Kupiły razem mieszkanie. Jednak między nimi ciągle dochodziło do konfliktów. Po jednej z takich awantur Kisio wymieniła zamki w drzwiach.

- Wspólnie kupiłyśmy mieszkanie, które zapisane zostało na Olę. Jednak po jednej z kłótni z córką, w czasie której trąciłam ją w nos, Ola pod moją nieobecność, gdy na kilka dni pojechałam do Szczecina, wymieniła zamki w mieszkaniu i wprowadziła do niego swojego chłopaka. Od tego czasu nie mam dostępu nie tylko do domu, w który zainwestowałam pieniądze i który utrzymywałam, ale nawet do pozostawionych w nim rzeczy - opowiada matka Aleksandry w tabloidzie.

Mama Aleksandry za całą zaistniałą sytuację obarcza Łukasza, chłopaka swojej córki, który ponoć nigdy nie darzył ją sympatią:

- Łukasz nigdy za mną nie przepadał. Zawsze zachowywał się wobec mnie nieelegancko, poniżał mnie, niejednokrotnie wyzywał. Być może dlatego, że moim zdaniem ma on bardzo zły wpływ na Olę.

Pani Izabela bardzo chciałaby pogodzić się ze swoją córką i cały czas próbuje nawiązać z nią jakiś kontakt. Jednak aktorka na razie nie interesuje się losem swojej matki, która aktualnie mieszka kątem u znajomych, a na życie zarabia statystując w serialach. Aleksandra woli za to lansować się na wszystkich możliwych warszawskich imprezach, a zarobione pieniądze chętnie wydaje w ekskluzywnych butikach.

