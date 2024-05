Ada i Bartek z "Hotelu Paradise" przyzwyczaili wszystkich do tego, że między nimi jest raz lepiej, a raz gorzej. Jednak po ostatnim Rajskim Rozdaniu wszyscy myśleli, że ich drogi rozejdą się na zawsze. Nic bardziej mylnego! Para pogodziła się w wielkim stylu, a fani nie mogą już dłużej na to patrzeć.

Ada wyrzuciła Bartka z "Hotelu Paradsie", a następnie szalała z nim pod prysznicem

Bartek jest uważany za jednego z najbardziej kontrowersyjnych uczestników w historii "Hotelu Paradise". Jego zachowanie doprowadziło do tego, że jego pierwsza partnerka Luiza postanowiła opuścić program. Od tego czasu uczestnik show buduje relację romantyczną z Adą, która nieraz przez niego płakała. Przypominamy, że jeszcze kilka odcinków temu Ada z "Hotel Paradise" miała tak dość Bartka, że schowała się pod barem i zalała łzami. Podczas ostatniego Rajskiego Rozdania to ona była bezpieczna i wybierała pomiędzy Bartkiem i Oskarem. Uczestniczka show nie miała siły znów kłócić się z Bartkiem i wyeliminowała go z programu, ale ostatecznie udało mu się pozostać w raju.

Ada i Bartek z Hotel Paradise

Ada i Bartek z "Hotelu Paradise" szybko się pogodzili i nie szczędzili sobie czułości na wspólnej imprezie w basenie. Na tym się jednak nie skończyło, gdy uczestnik show postanowił wziąć prysznic Ada zdecydowała, że do niego dołączy.

Nasze gołąbeczki — czytamy na Instagramie.

Ta scena wywołała wiele emocji wśród widzów, którzy nie mogli uwierzyć w to, że uczestniczka show tak szybko zapomniała o tym, jak poniżał ją Bartek. Wielu z nich sądzi, że Ada bardzo źle postępuje i że zostanie skrzywdzona.

Czyli jednak mama jest dumna, że wskakuje pod prysznic z facetem ''który zwraca się do niej tak bez szacunku, jak jeszcze nikt''. Dobry syndrom sztokholmski tam wleciał

Jacy oni są żenujący!!! Szczerze to nie wiem kto bardziej! i ona mówi i szacunku!? ha ha ha.

Jak się jest młodym to imponuje zło. Dobro jest nudne. Ona sama się przekona, ale później. A teraz niech się bawi — piszą internauci.

