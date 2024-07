Polskie gwiazdy najczęściej korzystają z pomocy stylistów wychodząc na imprezy czy nagrania do programów telewizyjnych. Same niechętnie chodzą na zakupy, bo jak wiadomo, trzeba poświęcić sporo czasu, aby znaleźć coś zadowalającego. Do tego grona z pewnością nie należy Ola Kisio. Aktorka ostatnio została przyłapana na dużym shoppingu w jednym z warszawskich centrów handlowych.

Według relacji świadka, który przysłał do naszej redakcji zdjęcia, Kisio od rana do późnego popołudnia buszowała po sklepach z damskimi ubraniami. Z niemal każdego wyszła z torbą pełną nowych ubrań. Najwięcej czasu jednak Ola poświęciła na zakupy w Pinko.

Jak widać na załączonych poniżej zdjęciach, Ola Kisio najwyraźniej z zakupów była bardzo zadowolona. Ciekawe co kupiła i czy będziemy mieli okazję ją w tym zobaczyć np. na jakiejś najbliższej imprezie...

