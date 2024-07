Ewa Chodakowska pokazała na Facebooku wzruszające zdjęcia z ojcem i przyznała, że jej tata jest bardzo chory! W poniedziałek musiała zawieść go do szpitala. Mimo to, mężczyzna nie traci poczucia humoru, czym bardzo imponuje trenerce!

Ojciec Ewy Chodakowskiej chory

Ewa Chodakowska z okazji Dnia Ojca złożyła bardzo długie życzenia swojemu tacie. Przy okazji przyznała, że choruje! Nie zdradziła dokładnie, co mu dolega, jednak przyznała, że nie ma dnia bez bólu:

W poniedziałek zawiozłam do szpitala mojego Tatę .. Stan jego zdrowia, nie pozwala mu spędzić jednego dnia bez bólu .. Kobieta w rejestracji uśmiechnęła sie i powiedziała, ze juz dawno nie przyjmowała na oddział tak serdecznego pacjenta ... Dzis przy wypisie usłyszałam od Pani Doktor - Jak na taką listę dolegliwości, pani Tato jest wyjątkowo uśmiechniętym człowiekiem w rewelacyjnej kondycji psychicznej ... - pisze Ewa.

Trzymamy kciuki za ojca Ewy Chodakowskiej!

Ewa Chodakowska z tatą.

Ewa Chodakowska dba o tatę.