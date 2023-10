Tuż przed "Sylwestrem Marzeń" TVP wokół imprezy pojawiło się duże zamieszanie. Wszystko z powodu Melanie C, która zerwała kontakt z Telewizją Polską i zdecydowała, że nie wystąpi w Zakopanem. Internauci zaczęli spekulować na temat tego, kto zastąpi wokalistkę Spice Girls. W rozmowie z Onetem burmistrz miasta, w którym odbędą się sylwestrowe koncerty, zdradziła, że TVP może nas zaskoczyć zagranicznym gościem — znacznie popularniejszym od Mel C. Początkowo stacja milczała, ale w sieci pojawiły się plotki, że może chodzić o zespół Black Eyed Peas. Wreszcie potwierdzono doniesienia. Amerykanie mają powitać nowy rok z polskimi widzami, a na scenie towarzyszyć im będzie Sara James!

"Sylwester Marzeń" TVP: Black Eyed Peas i Sara James wielką niespodzianką

Niedawno do mediów dotarły plotki, że Black Eyed Peas zagra na "Sylwestrze Marzeń" TVP zamiast Mel C. Doniesienia okazały się prawdziwe, co w piątek, 30 grudnia rano potwierdzono w "Pytaniu na śniadanie". Amerykański zespół znany z takich hitów jak "My Humps", "Boom Boom Pow" czy "Where Is the Love" przyleciał do Polski w czwartek!

Anna Lewandowska zdradziła w "Pytaniu na śniadanie", że Black Eyed Peas wystąpi w Zakopanem i wraz z Sarą James wykona numer "Let's Get It Started". Amerykanie nie po raz pierwszy będą współpracowali z 13-letnią Polką. Kilka miesięcy temu artyści połączyli siły w finale "America's Got Talent".

Wielką niespodziankę przekazano także za pośrednictwem instagramowego profilu Bądźmy razem TVP. Przy okazji pojawiła się też mała szpilka wbita Melanie C, która odwołała występ w Zakopanem po tym, jak otrzymała mnóstwo wiadomości od internautów. Powodem ma być m.in. stosunek stacji do społeczności LGBT.

Oj, nie ma lipy. Ani londyńskiej mgły. Główna gwiazda "Sylwestra marzeń" to Black Eyed Peas, amerykańscy królowie hip-hopu - czytamy we wpisie.

Zespół Black Eyed Peas wylądował w Krakowie w czwartkowe popołudnie i udał się prosto do Zakopanego. Będziecie oglądali koncert Amerykanów z Sarą James? Pamiętacie, jak wyglądał ich wspólny występ w "America's Got Talent"?

