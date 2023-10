Doda była jedną z gwiazd na Sylwestrze Polsatu i niezmiennie zachwyciła swoim występem. A czy artystka oglądała to, co pokazała konkurencyjna stacja? Okazuje się, że Doda wie, jak wypadła większość występów i miała w tym swój cel. Co sądzi o show, jakie zapewniło Black Eyed Peas podczas "Sylwestra marzeń TVP"?

Doda szczerze o opaskach Black Eyed Peas na "Sylwestrze marzeń TVP"

Doda w rozmowie z reporterką Party.pl Moniką Maszkiewicz odpowiedziała na pytanie dotyczące tęczowych opasek, w jakich wystąpili na scenie uczestnicy zespołu Black Eyed Peas. Artystka mówi wprost, że nie sądzi, aby ktokolwiek mógł mieć wpływ, na to w czym wystąpią zagraniczne gwiazdy:

Szczerze mówiąc nie wiem, ale nie sądzie, żeby ktokolwiek mógł powstrzymać zagraniczną gwiazdę przed założeniem tego, co chce na siebie założyć. Sądzę, że zagraniczne gwiazdy umarłyby ze śmiechu nie mogąc założyć kolorów tęczy. (...) Nie sądzę, czy jakakolwiek próba wpłynięcia na ten strój miałaby rację bytu.

A jak Doda podsumowuje występ Black Eyed Peas na "Sylwestrze marzeń TVP"? Mocne słowa!

Tego występu nie widziałam, był nudny - dodała artystka.

