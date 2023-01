Tuż przed "Sylwestrem Marzeń" TVP wokół imprezy pojawiło się duże zamieszanie. Wszystko z powodu Melanie C, która zerwała kontakt z Telewizją Polską i zdecydowała, że nie wystąpi w Zakopanem. Internauci zaczęli spekulować na temat tego, kto zastąpi wokalistkę Spice Girls. W rozmowie z Onetem burmistrz miasta, w którym odbędą się sylwestrowe koncerty, zdradziła, że TVP może nas zaskoczyć zagranicznym gościem — znacznie popularniejszym od Mel C. Początkowo stacja milczała, ale w sieci pojawiły się plotki, że może chodzić o zespół Black Eyed Peas. Wreszcie potwierdzono doniesienia. Amerykanie mają powitać nowy rok z polskimi widzami, a na scenie towarzyszyć im będzie Sara James! "Sylwester Marzeń" TVP: Black Eyed Peas i Sara James wielką niespodzianką Niedawno do mediów dotarły plotki, że Black Eyed Peas zagra na "Sylwestrze Marzeń" TVP zamiast Mel C . Doniesienia okazały się prawdziwe, co w piątek, 30 grudnia rano potwierdzono w "Pytaniu na śniadanie". Amerykański zespół znany z takich hitów jak "My Humps", "Boom Boom Pow" czy "Where Is the Love" przyleciał do Polski w czwartek! Zobacz także: "Sylwester Marzeń": Jest oświadczenie TVP w sprawie odwołania występu przez Melanie C! Anna Lewandowska zdradziła w "Pytaniu na śniadanie" , że Black Eyed Peas wystąpi w Zakopanem i wraz z Sarą James wykona numer "Let's Get It Started". Amerykanie nie po raz pierwszy będą współpracowali z 13-letnią Polką. Kilka miesięcy temu artyści połączyli siły w finale "America's Got Talent". Wielką niespodziankę przekazano także za pośrednictwem instagramowego profilu Bądźmy razem TVP. Przy okazji pojawiła się też mała szpilka wbita Melanie C , która odwołała występ w Zakopanem po tym, jak otrzymała mnóstwo wiadomości od...