Nowy program "SuperSTARcie" miało być hitem TVP 2. Niestety, po pierwszych kilku odcinkach jego oglądalność dramatycznie spadała. Nie pomagały nawet wielkie gwiazdy, które co tydzień pojawiały się w show. Przypomnijmy: "SuperSTARcia" już nic nie uratuje. Jest gorzej niż tydzień temu

Reklama

Sytuacja wygląda teraz trochę inaczej. Odkąd hitowy "Taniec z Gwiazdami" i "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" zakończyły swoją jesienną emisję, na ich braku zyskało właśnie SuperSTARcie, które obejrzało aż 1,36 mln widzów. Kilka tygodni wcześniej było to zaledwie nieco ponad 700 tysięcy. Ogromny spadek zaliczył "Mam talent", który przyciągnął tylko 2,68 mln widzów, czyli aż o 800 tysięcy mniej niż w zeszłym tygodniu. The Voice of Poland może pochwalić się za to prawie 2 mln widzów.

Który z show oglądaliście najchętniej?

Zobacz: Okrągła Sadowska w "SuperSTARciu". Ciążowy brzuszek coraz bardziej widoczny

Zobacz także

Reklama

Gwiazdy w półfinale The Voice of Poland: