Tydzień temu wyniki oglądalność programów rozrywkowych mogły zaskoczyć wiele osób. Liderem pozostawał "Taniec z Gwiazdami", a tuż po piętach deptało mu nowe reality-show w TVP 1 - "Rolnik szuka żony". Dużym zainteresowaniem cieszyły się również "Mam talent" oraz "Must be the music". Przypomnijmy: Taniec z Gwiazdami liderem oglądalności. Ma jednak poważną konkurencję

A jak było w tym tygodniu? W rankingu nastąpiła poważna zmiana. Z pierwszego miejsca po kilku tygodniach spadł "Taniec z Gwiazdami" na rzecz właśnie "Rolnik szuka żony". Różnica była jednak minimalna - nowy program TVP 1 obejrzało 3,65 mln widzów, zaś taneczne show Polsatu aż 3,64 mln. Jak podają wirtualnemedia.pl dobrze radzi sobie "Mam Talent" - w sobotę zgromadził 2,87 mln widzów, czyli znacznie mniej, niż tydzień temu. Wszystko jednak przez mecz Polska-Niemcy, który obejrzało prawie 6,4 mln widzów.

A wy które show oglądaliście?

