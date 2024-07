Agnieszka Sienkiewicz jest jedną z najpoważniejszych kandydatek do zwycięstwa w "Tańcu z Gwiazdami". Gwiazda serialu "Przyjaciółki" radzi sobie na parkiecie coraz lepiej - zgarnia wysokie noty od sędziów oraz zdobywa mnóstwo głosów od widzów. Ostatnio postanowiła też przejść na dietę, która przynosi fantastyczne efekty. Przypomnijmy: Sienkiewicz chce trzymać formę w "TzG". Przeszła na ulubioną dietę gwiazd

Od początku swojego udziału w show Sienkiewicz jest porównywana do Anety Zając, z którą Stefano Terrazzino w poprzedniej edycji wytańczył Kryształową Kulę. Na Agnieszce ciąży presja, by również zdobyć wysokie miejsce. Jest jej przykro jednak, że tancerz ciągle musi odpowiadać na takie same pytania:

Oczywiście, żal mi Stefano, który ciągle musi odpowiadać na to samo pytanie: - Z którą się lepiej tańczy - Zając czy Sienkiewicz? On jest trenerem i stara się wykonywać swoją pracę jak najlepiej. Już pomijam plotki o rzekomych romansach, które media na temat uczestników próbują wywołać, bo na to kompletnie nie mamy wpływu i one będą zawsze, ale takie szukanie sensacji za wszelką cenę jest po prostu zbędne - mówi w rozmowie z "Tele Tygodniem"

A wy którą z aktorek wolicie - Anetę czy Agnieszkę?

