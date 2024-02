Nowy miesiąc Roksana Węgiel zaczęła dość intensywnie, bo od aż dwóch ważnych wydarzeń. Na pierwszym z nich pojawiła się w króciutkiej, fioletowej sukience, a jaką kreację wybrała na wieczorny event? Niewiele zmieniła.

Roksana Węgiel znów odsłania nogi w ultra mini

Jak ostatnio się dowiedzieliśmy, Roksana Węgiel weźmie udział w nowej edycji "Tańca z gwiazdami"! W związku z tym nie mogło zabraknąć jej na prezentacji wiosennej ramówki Polsatu, która odbyła się 1 lutego. Podczas wydarzenia towarzyszył jej oczywiście ukochany Kevin Mglej, który w przeciwieństwie do 19-latki, ubiorem poszedł w klasyczną czerń.

Roxie natomiast postawiła na ultra mini w kolorze filetowym, a do niej dobrała biały żakiecik. Tego dnia czekał ją jednak jeszcze jeden event, który wymagał zmiany stylizacji. Wieczorem wokalistka i jej narzeczony pomaszerowali na premierę filmu "Emma i czarny jaguar", w którym to Roksana podłożyła głos pod główną bohaterkę. Jak tym razem się prezentowała?

Zdaje się, że Roxie jest wielką miłośniczką sukienek typu mini, bowiem i tym razem postawiła na króciutką, ale klasyczną małą czarną. Do niej dobrała długie, również czarne rękawiczki i stonowane szpilki w tym samy kolorze. Całości dopełniła delikatna biżuteria oraz opaska na głowie, w tym samym kolorze, co reszta stylizacji. Co ciekawe, Kevin postanowił się nie przebierać i na premierze pojawił się dokładnie w tym samym, w czym kilka godzin wcześniej na ramówce.

W tym miejscu warto wspomnieć, że "Taniec z gwiazdami", to nie jedyne, co w najbliższym czasie może spędzać sen z powiek Roksanie Węgiel. Jak zdradziła już jakiś czas temu, w tym roku ma się odbyć ślub jej i Kevina, a także odbędzie ona trasę koncertową! Zapowiada się, że 19-latka raczej nie będzie miała zbyt wiele czasu na odpoczynek.

