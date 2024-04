Paparazzi "przyłapali" gwiazdy pod studiem "Tańca z Gwiazdami". Co robili uczestnicy po piątym odcinku show Polsatu? Roksana Węgiel odjechała do domu z narzeczonym, a Kamil Baleja namiętnie całował ukochaną żonę. Zobaczcie sami, co działo się za kulisami "Tańca z Gwiazdami". Tego nie było w telewizji!

Gwiazdy po 5. odcinku "Tańca z Gwiazdami"

Za nami już pięć odcinków najbardziej roztańczonego show w telewizji. Niestety, w minioną niedzielę okazało się, że to Kamil Baleja odpada z "Tańca z Gwiazdami". Dziennikarz mógł liczyć na wsparcie ukochanej żony z którą opuścił studio. Kamil Baleja i jego żona nie szczędzili sobie czułości i namiętnie całowali się po zakończeniu "Tańca z Gwiazdami". Co jeszcze działo się po piątym odcinku show? Tylko spójrzcie na zdjęcia paparazzi!