Karolina Gilon chciała dobrze, ale wyszło nie najlepiej. Postanowiła dać odbiorcom kilka porad dotyczących związku, co niespodziewanie... wywołało niezłą aferę. "Trochę Karolina jesteś oderwana od rzeczywistości, ale wiadomo, jak jest kasa, sława i zdrowie to wszystko jest takie piękne" - czytamy w komentarzach. Gospodyni "Love Island" prędko zabrała głos ponownie.

Chociaż Karolina Gilon w show-biznesie pojawiła się za sprawą "Top Model", największą popularność przyniósł jej program "Love Island". Nigdy nie była jednak tam uczestniczką, a gospodynią. Format wciąż jej sukcesywnie realizowany i nie zapowiada się, by produkcja zamierzała zmienić prowadzącą, co z pewnością cieszy Karolinę. Warto wspomnieć, że możemy oglądać ją również w tej samej roli w "Ninja Warrior Polska".

Oprócz tego 34-latka spełnia się także jako influencerka, a jej profil na Instagramie śledzi już blisko 600 tysięcy użytkowników! W ostatnim czasie spore zaciekawienie budzi jednak już nie tylko jej działalność, ale związek z Mateuszem, który był uczestnikiem jednej z edycji "Love Island"! Chociaż para długo ukrywała swoje uczucie, wciąż staż ich relacji jest dość krótki. Mimo to niedawno Karolina postanowiła wcielić się w rolę związkowej ekspertki i udzielić odbiorcom kilka porad, jak poprawić jakość związku i radzić sobie z kryzysami.

Post w kilka chwil zalała fala komentarzy, ale niestety, nie należały one do najprzyjemniejszych. Internauci wytknęli Karolinie, że wcale nie jest ekspertką ani terapeutką, a patrząc na jej krótki staż związku z Mateuszem, tym bardziej nie powinna udzielać takich porad.