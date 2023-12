Nie żyje Lee Sun-kyun, aktor znany z hitu "Parasite", nagrodzonego w 2020 roku aż czterema Oscarami. 48-letni południowokoreański gwiazdor został odnaleziony martwy w swoim samochodzie w centrum Seulu. Śledczy donoszą, że mężczyzna był objęty śledztwem w sprawie zażywania narkotyków oraz trzykrotnie przesłuchiwany przez policję w poprzedni weekend.

Nie żyje aktor z filmu "Parasite"

Nie żyje Lee Sun-kyun. Ciało aktora zostało znalezione przez policję w środę lokalnego czasu po tym jak jego żona zgłosiła, że wyszedł z domu i zostawił wiadomość wyglądającą na list pożegnalny.

Następnie okazało się, że Lee miały zarzuty posiadania i zażywania narkotyków, co w Korei Południowej jest bardzo surowo karane. Aktor, który w "Parasite" zagrał główną rolę, podczas jednego z przesłuchań miał zeznać, że wziął niedozwolone substancje, ale został do tego skłoniony przez pracownicę jednego z barów, która miała go potem szantażować.

Policja prowadzi śledztwo w sprawie samobójstwa.