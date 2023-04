Nie żyje gwiazda hitowego serialu Netflixa. Ciało 26-letniej aktorki znaleziono w jej domu

Podano datę pogrzebu Dolores O'Riordan z zespołu The Cranberries. Piosenkarka została znaleziona martwa 15 stycznia w pokoju hotelowym w Londynie. Miała 46 lat. Dolores O'Riordan przebywała w stolicy Wielkiej Brytanii razem z innymi członkami zespołu. Grupa była w trakcie nagrań nowej wersji jednego ze swoich największych hitów "Zombie". Piosenkarka miała zostać znaleziona martwa na kilka godzin przed planowaną sesją nagraniową, podał "The Independent". Już wiadomo, kiedy odbędzie się pogrzeb Dolores O'Riordan z zespołu The Cranberries. Zobacz też: Dolores O'Riordan z The Cranberries nie żyje. Gwiazda od lat zmagała się z ciężką chorobą! Śmierć artystki skomentował Andrzej Duda "Płaczemy i dziękujemy!" Data pogrzebu Dolores O'Riordan Dolores O'Riordan z zespołu The Cranberries zostanie pochowana 23 stycznia w rodzinnej miejscowości Ballybricken, w hrabstwie Limerick. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się mszą w kościele w świętego Ailbe. Ostatnie pożegnanie Dolores O'Riordan będzie miało charakter prywatny. Na 21 stycznia zaplanowano publiczną ceremonię w kościele świętego Józefa w Limerick. Wystawiono również księgę kondolencyjną, do której wpisują się wielbiciele gwiazdy. Przyczyna śmierci wokalistki z The Cranberries Na razie nie podano oficjalnej przyczyny śmierci Dolores O'Riordan. Sprawę nagłej śmierci piosenkarki The Cranberries ustala biuro koronera. Do tej pory śledczy wykluczyli przyczyny naturalne. Na miejscu nie znaleziono również śladów osób trzecich. Policja nie wyklucza samobójstwa. Według informacji zagranicznego portalu "The Santa Monica Observer" w pokoju hotelowym, w którym zmarła Dolores O'Riordan, znaleziono fentanyl, syntetyczny środek przeciwbólowy i anestezjologiczny. Śledczy czekają na wyniki badań toksykologicznych. Polecamy: Jest oświadczenie policji w...