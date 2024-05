Maddy Baloy była popularną twórczynią internetową, której filmy oglądały miliony internautów na całym świecie. W 2022 roku influencerka zaczęła mieć poważne problemy zdrowotne. Początkowo dolegliwości żołądkowe chciała załagodzić, zmieniając dietę. Niestety to nie przyniosło efektów. Jej stan coraz bardziej się pogarszał.

Nie żyje 26-letnia Maddy Baloy

Pod koniec lutego 2023 roku Maddy Baloy zaczęła czuć się gorzej. Influencerka wymiotowała krwią. Wśród objawów pojawiły się też problemy sensoryczne. Początkowo uważano, że gwiazda mogła zarazić się pasożytem lub wirusem żołądkowym od jednego z uczniów przedszkola w Shore Acres Elementary na Florydzie, gdzie pracowała.

Wreszcie narzeczony namówił tiktokerkę, by się zbadała. Lekarze wykryli nieprawidłowości w jelicie grubym. Konieczna okazała się operacja. W trakcie zabiegu ujawniono liczne guzy, które świadczyły o nowotworze. Niestety medycy nie potrafili jej pomóc. Dawali influencerce pięć lat życia.

Po dramatycznej diagnozie Baloy postanowiła, że będzie dokumentowała swoje życie na TikToku. Jej filmy oglądały miliony internautów. 2 maja 2024 roku narzeczony dziewczyny przekazał smutne wiadomości o śmierci dziewczyny. Fani pogrążyli się w żałobie.

Madison odeszła w spokoju zeszłej nocy. Była otoczona miłością. Była wyjątkowa – powiedział narzeczony gwiazdy na łamach magazynu „People”.

Sieć zalała fala kondolencji. Internauci śledzili losy Maddy Baloy, która spieszyła się, by spełnić swoje marzenia przed śmiercią. Jednym z nich było spotkanie ze znanym szefem kuchni Gordonem Ramseyem. Krytyk kulinarny zaprosił dziewczynę w lutym na kolację do jednej z Hell’s Kitchen. Zabrał ją też do restauracji Lucky Cat w South Beach.

Niedawno informowaliśmy również o śmierci 29-letniej TikTokerki.

