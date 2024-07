Wiosną zeszłego roku Polsat wyemitował drugi sezon hitowego serialu "Przyjaciółki". Na jesień producenci planowali kolejne odcinki, ale plany pokrzyżowały im ciąże aż trzech aktorek wcielających się w główne role - Joanny Liszowskiej, Małgorzaty Sochy i Anity Sokołowskiej. Trzeci sezon przełożono zatem na nadchodzącą wiosnę, a młodym mamom producenci zobowiązali się zapewnić komfortowe warunki pracy. Przypomnijmy: Polsat wynajmie nianie dla Sochy i Liszowskiej na czas serialu

Zdjęcia do serialu rozpoczęto dobrych kilka tygodni temu, ale dopiero na początku stycznia na plan wróciła Joanna Liszowska, która zamierza podobno wrócić do Polski na stałe. Dzięki obecności Liszowskiej po raz pierwszym w nowym sezonie produkcja kręciła sceny z udziałem wszystkich bohaterek. Sądząc po zdjęciach z planu, panie bawiły się w swoim towarzystwie znakomie, a to z pewnością wpłynie pozytywnie na ich grę przed kamerą. Mimo dłuższej przerwy, "Przyjaciółki" wciąż są typowane na jeden z hitów stacji.

Tak na planie zdjęciowym prezentują się Liszowska, Socha, Sokołowska i Stużyńska. Będziecie oglądać nowy sezon "Przyjaciółek"?

Małgorzata Socha na planie "Przyjaciółek":