Tuż po zwycięstwie w "Tańcu z Gwiazdami", Agnieszka Sienkiewicz postanowiła zrobić prawdziwą rewolucję w swoim życiu. Gwiazda rozstała się z długoletnim aktorem, a także zrezygnowała z roli w hitowym "M jak Miłość", który przyniósł jej największą popularność. Informacja o odejściu z telenoweli wzbudziła sporo emocji na forach poświęconych aktorce. Przypomnijmy: Sienkiewicz znika z "M jak miłość"? Sprawdziliśmy informację u źródła

Agnieszka bardzo przeżyła rozstanie z partnerem, Maciejem Marczewskim. Jednak już podczas treningów do "Tańca z gwiazdami" para oddalała się od siebie. Choć wszyscy zarzucali jej, że to ona odbiła żonatego męża kobiecie z dziećmi, wersja Sienkiewicz jest zupełnie inna. Gwiazda związała się z nim, kiedy Maciej był już wolny:

Agnieszka bardzo to przeżywała. Oboje dużo przeszli, żeby być razem, bo plotki, które wokół nich krążyły, były krzywdzące. Jednak nie wytrzymali próby czasu i w trakcie trwania programu podjęli decyzję, że to koniec - czytamy we Fleszu