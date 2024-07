Po pracowitych tygodniach w związku z premierą DVD i kontrowersjach związanych z aferą z Agnieszką Szulim, Doda postanowiła wypocząć. Kilka dni temu cieszyła się z wiosennej pogody i oddawała się przejażdżkom rowerowym i spacerom. Zdecydowała się też na odświeżenie fryzury. Przypomnijmy: Doda odwiedziła fryzjera. Na wiosnę zafundowała sobie zmianę

Dziś w nocy Doda umieściła na Instagramie zdjęcie z Paryża. Tym razem zabrakło podpisu czy choćby jednego zdania, które mogłoby nas naprowadzić na to, co w stolicy Francji robi wokalistka. Fani mają już jednak swoją teorię - Rabczewska poleciała tam z nowym facetem. Skąd taki pomysł? Ostatnio Doda wrzuciła kilka fotek, na których była w męskim towarzystwie i to podczas romantycznej kolacji. Zdjęcia były dość tajemnicze, a ona sama nie chciała uchylić nawet rąbka tajemnicy. Możliwe również, że piosenkarka odwiedziła po prostu swoją dobrą znajomą, Kate Rozz.

Tak Doda prezentuje się w Paryżu. Myślicie, że poleciała tam z nowym ukochanym?

