Początek marca był dla Dody niezwykle pracowity. Wokalistka przygotowywała się bowiem do wielkiej premiery swojego pierwszego koncertowego DVD. Impreza się udała, a wydawnictwo cieszy się dużym zainteresowaniem wśród fanów wokalistki. W międzyczasie, gwiazda udzieliła kilku wywiadów i tradycyjnie już dała o sobie znać jej cięta riposta. Przypomnijmy: Doda śmieje się z Natalii Siwiec i jej męża. Uderza w czuły punkt

Teraz Rabczewska ma w końcu czas dla siebie. Kilka dni zainaugurowała sezon rowerowy i wybrała się na pierwszą przejażdżkę swoim "różowym rowerem w serduszka". Dziś z kolei wokalistka odwiedziła atelier popularnego fryzjera gwiazd, Kajetana Góry. Doda postanowiła odświeżyć swój look na wiosnę i przedłużyła włosy, w dodatku mocno je rozjaśniając. Przy okazji, na głowę przywdziała wianek kolorowych kwiatów, co skojarzyło nam się z wizerunkiem Lany Del Rey z początków jej kariery. Jedyny słuszny komentarz do najnowszego wcielenia Dody zamieściła ona sama - "Pani Wiosna".

Tak prezentuje się Doda po wizycie u fryzjera. Zmiana na lepsze?

