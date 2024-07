Alicia Keys – laureatka 14 nagród Grammy i jedna z najsłynniejszych wokalistek świata wydaje właśnie nową płytę. Piąty w dyskografii Keys album zatytułowany ‘Girl On Fire’ ukazuje się dzisiaj-27 listopada a zapowiadający go tytułowy singiel zaprezentowany na żywo po raz pierwszy został podczas gali MTV Video Music Awards 6 września. Utwór trafił też do stacji radiowych 2 dni wcześniej – 4 września. Jak opowiada sama artystka, ‘Girl On Fire’ opowiada o ‘odnajdywaniu wewnętrznego głosu, kierowaniu się instynktem i wierze we własne możliwości’.



Płyta ‘Girl on Fire’ to zbiór klimatycznych, porywających szybszych piosenek i wzruszających ballad z osobistymi tekstami – wszystko to ozdobione niezwykłym głosem Alicii. Przy produkcji krążka pomagał jej ponownie stały współpracownik Kenneth ‘Babyface’ Edmonds, a także m.in. znana brytyjska wokalistka Emeli Sande i Jamie XX z alternatywnej, kultowej formacji The xx. Oprócz charakterystycznego brzmienia fortepianu usłyszymy tu dźwięki z pogranicza elektroniki, reggae i futurystycznego soulu. Inspiracjami dla artystki były liczne podróże po świecie, w tym dłuższy czas spędzony w Londynie i na Jamajce.



Tracklista nowej płyty prezentuje się następująco:

01 De Novo Adagio (Intro)

02 Brand New Me

03 When It’s All Over

04 Listen To Your Heart

05 New Day

06 Girl On Fire (Inferno Version) featuring Nicki Minaj

07 Fire We Make duet with Maxwell

08 Tears Always Win

09 Not Even The King

10 That’s When I Knew

11 Limitedless

12 One Thing

13 101



Zobacz teledysk do singla ‘Girl On Fire' na You Tube: http://youtu.be/J91ti_MpdHA



Wiecej informacji o Alicii Keys: www.aliciakeys.com



