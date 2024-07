Nowozelandzkie zawodniczki siedmioosobowego rugby rozpłakały się w trakcie pożegnania z igrzyskami olimpijskimi Rio 2016. Faworytki do historycznego złota odtańczyły ze łzami w oczach tradycyjny nowozelandzki taniec haka.

Reklama

Nowozelandzkie rugbistki i ich haka ze łzami w oczach

Zawody w siedmioosobowym rugby po raz pierwszy zostały rozegrane właśnie na igrzyskach olimpijskich Rio 2016. To nowa dyscyplina sportu w harmonogramie igrzysk olimpijskich, która do tej pory nie była uznawana za olimpijski sport. Ostatni raz rugbiści wystąpili na igrzyskach w 1924 roku. Nic więc dziwnego, że zawodniczki startujące w historycznych rozgrywkach tak emocjonalnie zareagowały na niespodziewane rozstrzygnięcie finału pomiędzy Australią i Nową Zelandią. Zwyciężyły sąsiadki z północy Australijki, pokonując Nową Zelandię 24:17 (10:5). To, co wydarzyło się potem na pewno przejdzie do historii olimpijskiego sportu. Zapłakane All Blacks, jak nazywa się reprezentantów Nowej Zelandii, podziękowały fanom za doping i ze łzami w oczach odtańczyły hakę.

Haka ze łzami w oczach reprezentantek Nowej Zelandii

IMPRESIONANTE. La selección de #Rugby7s de Nueva Zelanda #NZL llorando mientras hace el HAKA tras perder la final. pic.twitter.com/wpGtQqJ54v

— Vahoos Hernández (@Vahooos) August 9, 2016

Sportowcy Nowej Zelandii znani są ze swojego tańca haka. Zwykle wykonują go na początku spotkań, by w ten sposób przestraszyć swoich rywali. To taniec wywodzący się z tradycji plemienia Maorysów.

Zobacz także

Jedną z najbardziej emocjonalnych hak w historii była ta odtańczona w trakcie pogrzebu legendy nowozelandzkiego rugby Jonaha Lomu.