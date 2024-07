Wiosna w New Look przyniesie świeżą dawkę hitów, które warto mieć w swojej szafie. Spośród najnowszych propozycji możemy wyróżnić kilka najmocniejszych trendów nadchodzącego sezonu. Będą to m. in. biało-czarne paski obecne na ubraniach i akcesoriach, denimowe propozycje, od rozpinanych koszul po spodnie boyfiendy, oraz ubrania i dodatki z zabawnymi napisami "boom" i "bang" (to będzie hit!).

Reklama

W naszej galerii zamieściłyśmy również eleganckie rzeczy, takie jak wiszące kolczyki, top z baskinką, wygodne balerinki czy spódnicę z koła. Dobrym wyborem na co dzień będą farbowane dżinsowe szorty i legginsy w pionowe pasy (optycznie wyszczuplające). Więcej propozycji znajdziecie w naszej galerii.

Reklama

Oto najciekawsze ubrania i dodatki na wiosnę z New look: