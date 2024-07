O konflikcie na linii od Nowicki- bracia Mroczek mówi się od dawna. Jan Nowicki skrytykował ostro grę aktorską gwiazd serialu "M jak Miłość". Okazuje się jednak, że aktualnie gwiazdor jest w stanie się wycofać ze słów, że nastała "mroczna" epoka Mroczków i jest gotów podać sobie z naturszczykami rękę.



- Zrobili ze mnie potwora. Ja naprawdę nic nie mam do tych braci. Zapytano mnie, co sądzę o naturszczykach, cóż, uważam to, co uważam... Moja zbyt może ostra opinia poszła w świat, a potem rosła w siłę, już bez kontroli i mojej woli. Podałbym rękę Marcinowi, gdybym go spotkał, bo widziałem, że to kulturalny i miły człowiek - powiedział w rozmowie z "Na żywo" Nowicki.

Nowicki wytłumaczył też, że wcale nie ignorował Mroczka siedzącego tuż obok niego. Stwierdził, że po prostu go nie zauważył.

Wierzycie mu?