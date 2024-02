W czerwcu 2023 roku Łukasz Nowicki postanowił odejść, po 13 latach, z "Pytania na śniadanie". Dla widzów to był spory cios - prezenter i aktor cieszył się bowiem wielką sympatią. Teraz przekazał fanom świetną informację - znów będzie regularnie pojawiał się na antenie TVP! W jakiej roli? Zobaczcie!

Łukasz Nowicki odszedł z "Pytania na śniadanie", jeszcze przed wielkimi zmianami w TVP, które wydarzyły się w momencie, kiedy władzę przejęła ówczesna opozycja. Zostali wymienieni wszyscy dotychczasowi prezenterzy, a w ich miejscu zobaczyliśmy zupełnie nowe pary - wśród nich są m.in. Katarzyna Dowbor i Filip Antonowicz czy Robert Stockinger i Joanna Górska. Co zaś dzieje się z Łukaszem? Choć niedawno Nowicki gościnnie pojawił się w "Dzień Doby TVN", to nadal pracuje w TVP - niedawno skończył kręcić kolejny sezon teleturnieju "Postaw na milion" - premiera wkrótce!

Zdjęcie z garderoby musi być! Skończyliśmy zdjęcia do 28 sezonu Postaw Na Milion . Wiem ze zawsze pisze o emocjach , wygranych , świetnych grach itd itd itd. Ale tym razem NAPRAWDĘ było wyjątkowo . Już dawno tak dobrze się nie bawiłem , padło mnóstwo wygranych a atmosfera była fantastyczna . Zobaczycie też jak przygotowani byli uczestnicy w tym roku . Poziom rośnie !!!- i to mnie cieszy!!! . Dziękuję gościom, graczom i ich rodzinom oraz ekipie . Do zobaczenia

napisał na swoim Instagramie aktor