Kilka miesięcy temu rodzina Kasi Cichopek i Marcina Hakiela powiększyła się - aktorka urodziła córeczkę. Gwiazda nie śpieszyła się z powrotem do pracy, ale ostatnio powoli wraca już do swoich obowiązków i pojawiła się na planie serialu "M jak Miłość". Wszystko wskazuje na to, że czas spędzony z nowo narodzonym dzieckiem Katarzyna wykorzystała też na zgubienie zbędnych kilogramów, bo jej figura jest nienaganna. Przypomnijmy: Cichopek po ciąży ma się czym pochwalić. Spójrzcie tylko na ten biust

Marcin postanowił wynagrodzić swojej ukochanej żonie trudy macierzyństwa i zaskoczył ją prezentem. Hakiel kupił Katarzynie nowy samochód wart około 100 tysięcy złotych - Volksvagen Tiguan 4Motion. To doskonałe auto dla młodych rodzin, a parze z pewnością przyda się teraz więcej miejsca, w końcu jest ich już czworo, a taki samochód sprawdzi się podczas dłuższych wycieczek. Paparazzi przyłapali ostatnio Cichopek testująca już nowy nabytek i wydaje się, że prezent był strzałem w dziesiątką.

Takim autem jeździ teraz Kasia Cichopek. Odpowiednie dla młodej mamy?