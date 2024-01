Choć wielu widzów miało nadzieję, że do tego nie dojdzie, Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski ostatecznie pożegnali się z „Pytaniem na śniadanie”. To, o czym plotkowano już od dłuższego czasu, potwierdziło się we wtorek, 23 stycznia. Według nieoficjalnych doniesień z ulicy Woronicza decyzja to wielki szok także dla pracowników mediów publicznych. Teraz nowa szefowa magazynu porannego TVP zdradziła, jak wyglądało rozstanie z prezenterami.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski pożegnani w „atmosferze pełnej szacunku”

To już pewne – Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski odchodzą z „Pytania na śniadanie”. Cieszące się mianem power couple TVP gwiazdy podziękowały zarówno kolegom i koleżankom ze studia, jak i widzom za pośrednictwem mediów społecznościowych. Przypominamy, że nowi szefowie zwolnili już wszystkich prowadzących popularny magazyn poranny. W studiu fani nie zobaczą już także m.in. Idy Nowakowskiej oraz Małgorzaty Tomaszewskiej.

W sieci obecnie toczy się gorąca dyskusja między internautami. Jedni cieszą się, że dawna ekipa TVP została usunięta z Telewizji Polskiej. Drudzy jednak uważają, że takie ruchy odbiją się na oglądalności i ostatecznie najbardziej cierpią widzowie „Pytania na śniadanie”.

Na łamach serwisu Pudelek wypowiedziała się nowa szefowa formatu, która zapewniła, że podziękowała Katarzynie Cichopek i Maciejowi Kurzajewskiemu, a cała rozmowa podobno była spokojna i kulturalna. Kinga Dobrzyńska zdradziła też, że po wszystkim dostała wiadomość od prezentera.

Kasi i Maciejowi podziękowałam za współprace we wtorek rano. Rozmowa przebiegła w atmosferze pełnej szacunku i kultury, we wzajemnym zrozumieniu. Dostałam nawet wiadomość od Maćka, że życzy powodzenia – powiedziała Kinga Dobrzyńska na łamach portalu Pudelek.

Wiemy już, że po odejściu z „Pytania na śniadanie” Katarzyna Cichopek spakowała walizki i wyjechała z Polski. Gwiazda zdążyła podzielić się krótkim komentarzem na temat swojej obecnej sytuacji. Prezenterka może być pewna tego, że widzowie już za nią tęsknią.

Tymczasem to nie koniec zmian. Już w najbliższy weekend widzowie mają poznać nowy duet prowadzących „Pytanie na śniadanie”. Jak oceniacie zmiany w śniadaniówce TVP?