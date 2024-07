Niektórym mogłoby się wydawać, że Marina całkowicie porzuciła karierę wokalną. Ale nic bardziej mylnego! Rzeczywiście gwiazda długo każe czekać swoim fanom na nowy album, ale jednak okazuje się, że cierpliwość popłaca! Marina szykuje bowiem prawdziwą niespodziankę! Jaką?

Marina pochwaliła się na Instagramie zdjęciami ze studia nagraniowego. Nie byłoby w nich nic nadzwyczajnego, gdyby nie jeden szczegół. Gwiazda pokazała tekst piosenki, który napisał... Wojciech Szczęsny!

- Your game is to hate, it’s out of date

And I will beat it with my love, beat it with my love - brzmi fragment tekstu.