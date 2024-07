1 z 11

Marina Łuczenko i Wojciech Szczęsny w Warszawie

Marina Łuczenko i Wojciech Szczęsny przyłapani przez paparazzi w Warszawie! Para wpadła w sidła fotoreporterów, po wyjściu z restauracji oraz Pałacu Kultury. Oboje wyglądali bardzo stylowo! Nawet w dresowych bluzach. ;) Ale... Marina i Wojtek raczej nie byli w dobrych humorach. Na zdjęciach wcale się nie uśmiechają. Czyżby pogoda popsuła ich samopoczucie? ;) Lipiec w Polsce nie rozpieszcza. Za to w Rzymie, w którym małżonkowie mieszkają na co dzień, na pewno jest pięknie. No cóż, w pełni rozumiemy ten brak humoru. ;)

