Nataszy Urbańskiej nie można odmówić determinacji. Aktorka, piosenkarka i projektantka mimo miażdżącej fali krytyki nie poddaje się i forsuje w mediach swoje kolejne projekty. Internauci są jednak bezlitośni i regularnie wyśmiewają jej starania, nawet jeśli ciężko mówić o jakiejś szczególnej katastrofie. Przypomnijmy: Podobno po "Rolowaniu" nie mogło być gorzej. Internet znowu śmieje się z Nataszy

Reklama

Krytycy regularnie też nie zostawiają suchej nitki na jej próbach bycia projektantką. Autorskie kolekcje "Muses" nie spotkały się z najlepszym przyjęciem, gwiazda musiała też zamknąć i przenieść swój pierwszy butik.

Teraz na rynku ukazała się nowa kolekcja Nataszy inspirowana teledyskiem do "Rolowania". To nie mogło zwiastować niczego dobrego, a na wczorajszej prezentacji pojawiła się tylko jedna gwiazda - Bożydar Iwanow. Przystojny dziennikarz chętnie pozował z Nataszą, a ona robiła dobrą minę do złej gry.

Skusicie się na t-shirty projektu Urbańskiej?

Zobacz: Tarapaty finansowe Urbańskiej i Józefowicza: "Jesteśmy pod kreską. Wydaliśmy aż..."

Zobacz także

Reklama

Natasza Urbańska pokazała córkę w pięknej sesji: