W kolekcji najdziemy w niej przede wszystkim biel połączoną z nadrukami w soczystych barwach oraz oversizowe formy zestawione z geometrycznymi krojami luźno układającymi się na ciele.

Reklama

W kolekcji możemy wyróżnić 3 dominujące motywy. Pierwszy z nich to geometryczne printy, napisy oraz logo marki, które odnosi się do niepokornego ducha mieszkańców Mulholland. Drugi z nich to egzotyczne nadruki wprowadzające smak lata w tropikach. A futurystyczny grunge przejawia się w formie nierównomiernego farbowania typu DIY.

Reklama

Klasyczne kroje T-shirtów i longsleevów wzbogacone zostały o wycięcia na ramionach, obszerne golfy oraz wiązania. Luźno dopasowane i oversizowe kroje sprawiają, że ubrania będą wyglądać dobrze na kobietach o rożnych kształtach. Mulholland to wolność i kobiecość niezależnie od rozmiaru i wykonywanego zawodu. Projekty można łatwo zestawiać z jeansami, maxi spódnicami czy casualowymi marynarkami i w ten sposób tworzyć niebanalne stylizacje zarówno na dzień jak i na wieczorne wyjścia.

Zajrzyjcie do naszej galerii zdjęć: