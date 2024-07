Moim ostatni odkryciem jest preparat Nioxin Diaboost. Mam wrażenie, że na długo pozostanie moim najlepszym przyjacielem. Używam go od jakiegoś czasu i rzeczywiście działa. Oprócz tego, że moje włosy zyskują objętość, to Nioxin Diaboost poprawia ich kondycję. Są zdrowsze, bardziej elastyczne i jest ich więcej!

O produkcie:

Nioxin Diaboost zwiększa średnicę włosów, jednocześnie pogrubiając je u nasady**. Efekt pogrubienia i zwiększonej objętości włosów jest natychmiastowy. Już jednorazowe zastosowanie produktu sprawia wrażenie, że jest ich nawet do 11 000 więcej***. Produkt tworzy na powierzchni włosa „włókniste rusztowanie“, co znacząco zwiększa jego średnicę. NIOXIN Diaboost dogłębnie wnika we włosy, kompleksowo je pielęgnując i zwiększając ich podatność na układnie. Kuracja wzmacnia włosy, a także skutecznie chroni je przed łamliwością.

** Przy codziennym stosowaniu u nasady włosów.

*** Odnosi się do głowy, na której znajduje średnio 100 000 włosów, w porównianiu z głową o takiej samej liczbie włosów nie poddanych kuracji.

Cena ok. 109 złotych