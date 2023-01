Paulina Krupińska relaksuje się u fryzjera i wyznaje: "Mam trochę siwych włosów"

Paulina Krupińska od czasu do czasu decyduje się na małą metamorfozę fryzury, a efektem najczęściej jest nowa grzywka. Jakiś czas temu prowadząca "Dzień dobry TVN" mocno ścięła włosy i wygląda na to, że znów zatęskniła za tą długością. Paulina Krupińska pochwaliła się właśnie swoim fanom w nowej fryzurze i wygląda doskonale z grzywką na boki. Zobaczcie sami! Paulina Krupińska zdecydowała się na małą zmianę fryzury! Paulina Krupińska nie ukrywa, że wizyta w salonie fryzjerskim poprawia jej humor i pod jednym ze zdjęć wprost napisała: Piątkowa wizyta u @siwekpiotr_hairstylist i od razu samopoczucie lepsze o 100 % 🙌🏻 Okazuje się, że po miesiącu od ostatniej wizyty prowadząca "Dzień dobry TVN" znów zdecydowała się na małą metamorfozę i tym razem nie tylko postawiła na odświeżony kolor, ale delikatnie ścięła włosy i podkreśliła grzywkę w stylu curtain bangs. Jest efekt wow! Zobacz także: Zdjęcia Ani Lewandowskiej balującej z Sebastianem Karpielem-Bułecką były sensacją! Co mówi o nich żona muzyka? Choć zmiana tym razem nie jest tak spektakularna, to wypada zdecydowanie na plus, a Paulina Krupińska w nowym wydaniu wygląda dziewczęco. Proste cięcie i stylowa grzywka, którą pokochały Francuski odejmuje lat. Do niedawna modelka nosiła długie włosy w ciemniejszym kolorze i wybierała gładkie fryzury. Teraz to się zmieniło i Paulina Krupińska pokochała lekkie uczesania z grzywką. Gwiazda TVN lepiej wygląda w jaśniejszych włosach?