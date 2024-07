Nikki Reed, którą znamy przede wszystkim z filmów "Zmierzch" pojawiła się na imprezie People Style Watch Host Hollywood Denim Party. Jak sama nazwa wskazuje, motywem przewodnim eventu był właśnie dżins, nic dziwnego, że Nikki musiała go jakoś zaakcentować.

Reklama

Przeczytajcie więcej o modnym denimie na Polki.pl

Reklama

Nikki Reed, wybrała prostą, casualową stylizację, której bazą jest czerń. Przezroczysty top i dżinsowa kurtka, a do tego szpilki dopasowane do koloru ust. I to właśnie one grały najważniejszą rolę w tym looku. Nikki Reed i jej elektryzujące usta w kolorze mocnej maliny są hitem. Kochamy mocne akcenty w prostych lookach.

Zobaczcie więcej zdjęć Nikki Reed z imprezy magazynu People: