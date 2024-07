Jako pierwsze o śmierci Dariusza Kąkola poinformowało Radio Wnet. Muzyk pracował w rozgłośni przez ponad dwa lata. Przez współpracowników został zapamiętany przede wszystkim jako profesjonalista, który nie tylko podchodził do swojej pracy z dużym zaangażowaniem, ale również pogodą ducha. Swojego byłego perkusistę pożegnali także członkowie zespołu Róże Europy.

W smutnym komunikacie redakcja Radia Wnet przypomniała zasługi Dariusza Kąkola, który w realizował audycje w rozgłośni. Koledzy i koleżanki z pracy mogli liczyć nie tylko na jego profesjonalizm, ale również uśmiech i dobre słowo.

Przez ponad dwa lata realizował audycje w Radiu Wnet. Do pracy zawsze docierał punktualnie, nawet gdy samochód złapał gumę. Sumienność łączyła się w nim z niewiarygodnym poczuciem ducha. Zawsze uśmiechnięty, koleżeński i chętny do pomocy w rozwiązywaniu problemów. Darek miał żonę i dwie córki — napisano na stronie radia.

Warto przypomnieć, że Dariusz Kąkol razem z Piotrem Klattem, Piotrem Frąckiewiczem, Maciejem Ochmanem i Arkadiuszem Żurkowskim założyli Róże Europy. Jednak jego przygoda z zespołem nie trwała zbyt długo. Perkusista pożegnał się z kolektywem muzycznym jeszcze przed nagraniem pierwszego albumu grupy, który powstał w 1988 roku. Muzycy także pożegnali zmarłego.

Dziś życie dało nam mocno w kość. Zmarł Darek Perku Kąkol. 58 lat skończyłby już za kilka tygodni. Przeklęty los. Muzyk. Realizator. Fotograf. Maratończyk. Perkusista Róż, zanim ktokolwiek o nas usłyszał. Mało kto zwraca uwagę na perkusistów, ale Darek był najlepszym ze wszystkich Róż. Zawsze do ludzi. Zawsze życzliwy. Zawsze znajdował dobro w awarii innych. I tak było zawsze. Zawsze empatyczny, kiedy innym brakowało w kapeli empatii. Chociaż nie grał z nami od dawna, to zawsze kibicował RE. Mieliśmy kontakt. Darek ze swoją niesamowitą miłością do wyborów innych zgłosił akces do udziału w trakcie jubileuszu 40-lecia Róż. Nie zdążyliśmy. Najgorszy poniedziałek w historii RE — czytamy w mediach społecznościowych Róż Europy.