Katarzyna Cichopek z bukietem róż opuszcza studio TVP w towarzystwie Macieja Kurzajewskiego. PAPARAZZI

Katarzyna Cichopek to obecnie chyba jedna z najpilniej obserwowanych przez paparazzi gwiazd! Jak bowiem wiadomo, od prawie miesiąca fani i media żyją wiadomością o jej związku z Maciejem Kurzajewskim. Fotoreporterom jak na razie nie udało się przyłapać pary na wspólnych czułościach czy randce, jednak po kolejnym wydaniu "Pytania na śniadanie" zrobili kilka zdjęć samej aktorce. Katarzyna Cichopek opuszczała studio stacji z dość poważną miną, długo patrząc się w telefon. Jednak tuż przed odjazdem zdążyła podarować paparazzi kilka szczerych uśmiechów. Zobaczcie sami! Zobacz także: Marcin Hakiel przerywa milczenie! Marzy o spokoju. Zdradził też, co daje mu największe szczęście Katarzyna Cichopek opuszcza studio "Pytania na śniadanie". Nowe zdjęcia paparazzi Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski oficjalnie poinformowali, że są parą dokładnie 7 października, czyli w dniu 40. urodzin aktorki. Od tamtej pory jest to niemalże temat numer jeden w polskim show biznesie. Każde kolejne wydanie programu "Pytanie na śniadanie", które prowadzą wspólnie zakochani, jest uważnie śledzone przez fanów śniadaniówki. Para jednak zachowuje się bardzo profesjonalnie i w pracy nie okazuje sobie żadnych czułości. Wygląda również na to, że Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski nie chcą dodatkowego rozgłosu związanego z ich związkiem, dlatego do tej pory opuszczają studio śniadaniówki osobno. Z tego też względu po raz kolejny możemy zobaczyć nowe zdjęcia Katarzyny Cichopek wykonane przez paparazzi, kiedy to wychodzi ze studia "Pytania na śniadanie" sama. Tym razem wyglądała na bardzo zamyśloną i długo patrzyła się w telefon. Zobaczcie sami! Zobacz także: Katarzyna Cichopek w odważnej czerwonej kreacji czaruje uśmiechem. Co za dekolt i to rozcięcie! Katarzyna Cichopek tego dnia postawiła...