Po rozstaniu Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel dogadują się w sprawie opieki nad dziećmi. Gwiazdy już dawno zdecydowały, że nie chcą toczyć ze sobą wojny ze względu na dobro syna i córki. Sprawa rozwodowa zakończyła się niezwykle szybko, czyli najprawdopodobniej tancerz i prezenterka niemal od razu zgodnie ustalili warunki. Teraz czeka ich nie lada wyzwanie — pierwsze Boże Narodzenie po rozstaniu. Wcześniej jednak byli małżonkowie świętowali dziewiąte urodziny córki, Helenki. Katarzyna Cichopek pochwaliła się zdjęciami z urodzin córki. Co z Marcinem Hakielem? Niedawno dowiedzieliśmy się, że Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel razem zorganizują przyjęcie urodzinowe swojej córce . Impreza miała odbyć się w rodzinnym domu Helenki, 16 grudnia. Wygląda na to, że rodzice rzeczywiście porozumieli się w tej sprawie i uznali, że mimo rozstania oboje powinni być obecni tego dnia. Zobacz także: Katarzyna Cichopek pokazała się bez makijażu! Miała ważny powód Moja mała córeczka ma już 9 lat — napisała na Instagramie Katarzyna Cichopek. W mediach społecznościowych Katarzyny Cichopek pojawiło się wiele pięknych kadrów z przyjęcia. Nie brakowało kolorowych balonów oraz fantastycznego, białego tortu w kształcie króliczka, który pokroiła prowadząca "Pytanie na śniadanie". Dziewczynce towarzyszył także brat, Adam. W trakcie przyjęcia Helenka zrobiła swojej mamie urodzinowy make-up. Rodzina mogła też poczuć już atmosferę świąt, ponieważ w domu od pewnego czasu znajduje się choinka. Co ciekawe, choć media donosiły, że Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel razem będą świętowali ten dzień, to tancerza zabrakło na nagraniach, które pojawiły się na Instagramie. Zobacz także: Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski na świątecznym zdjęciu, a fani patrzą na jej buty. "One są za...