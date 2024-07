Złoty zegarek jest jak mała czarna lub czerwone szpilki. Pasuje dosłownie do wszystkiego nadając stylizacjom wysublimowanego smaku. W końcu im bardziej widoczny tym modniejszy. Dlatego wybraliśmy dla was również te modele, wysadzane kryształkami , a nawet te ze zwierzęcym motywem.

Zegarek na złotej bransolecie doskonale pasuje do wieczorowej kreacji, ale również do casualowego looku z dżinsami i koszulą w kratę. Biżuteria w tym stylu będzie pasować również do sportowych stylizacji. Właśnie w ten sposób złoty zegarek eksponuje m.in. Rihanna.

Pamiętajcie, że właśnie dobry zegarek może stworzyć całą stylizację. Dlatego warto zainwestować w dobry kawałek biżuterii.