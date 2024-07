Ada Szulc swoje pierwsze kroki w kierunku show-biznesu stawiała w programie „X-Factor”, w którym dała się poznać jako skromna osoba o dużym talencie. Jednak powoli od tego wizerunku ucieka i coraz częściej lansuje się na salonach, pokazując swój zupełnie odmieniony image, który nie do końca z nią współgra. Zobacz: Ada Szulc powraca na salony

Gwiazda z okazji Dnia Kobiet pojawiła się na imprezie „Maniewski for Ladies” w odważniej i niegrzecznej stylizacji. Miała na sobie bardzo krótką spódnicę oraz prześwitujący top, eksponujący biust w czarnym kolorze. Do tego piosenkarka dobrała bardzo ostry, mroczny makijaż oraz fryzurę z opadającą na oczy grzywką, które sprawiły, że wyglądała bardzo niekorzystnie. Minusem stylizacji są też koszmarne buty na koturnie, które chociaż modne to w tym przypadku nadały ciężkości i kompletnie z nią nie współgrały.

My wolimy ją w wydaniu niezmanierowanej i skromnej dziewczyny z "X-Factor".

Zobaczcie, jak na tle wszystkich gwiazd, wypadła Ada Szul: